Da Redação 18/10/2023 - 13:53

O Facebook apresentou instabilidade para usuários ao redor do mundo no início da tarde desta quarta-feira, 18. De acordo com o site Downdetector, houve um pico de reclamações sobre o funcionamento da rede social por volta das 13h em diversos países como Estados Unidos, Brasil, Inglaterra e Japão.

Os internautas relataram falhas no compartilhamento de conteúdo ou na geração de qualquer publicação.

