Facções interferem nas eleições em cidades do interior

O programa Fantástico, da TV Globo, mostrou, neste domingo, dia 11, que facções criminosas estão interferindo no resultado das eleições em cidades do interior do Brasil. Um caso assim aconteceu em João Dias, no Rio Grande do Norte.

Um grupo que tinha traficantes internacionais ligados ao PCC executou o prefeito da cidade depois de uma briga por poder. O alvo era Francisco Damião de Oliveira, conhecido como Marcelo, prefeito de João Dias.

Ele e o pai foram assassinados em agosto do ano passado, durante a campanha para a reeleição de Marcelo. A execução foi o desfecho trágico de uma disputa pelo poder na cidade, que envolvia um acordo realizado para a eleição anterior e planejado por traficantes do PCC.