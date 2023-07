Faça exames oftalmológicos para manter o cérebro saudável, diz estudo

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 14/07/2023 - 3:58 Compartilhe

Pessoas com deficiência visual não tratada eram significativamente mais propensas a desenvolver demência, de acordo com um novo estudo.

Estudos anteriores mostraram uma ligação entre a saúde cognitiva e a visão. Esta última pesquisa, no entanto, foi única no rigor com que a visão foi avaliada e na representatividade da amostra, disse o clínico-cientista Dr. Joshua Ehrlich, principal autor do relatório publicado na quinta-feira na revista JAMA Ophthalmology.

Ehrlich e seus coautores analisaram dados do Estudo Nacional de Tendências de Saúde e Envelhecimento de 2021 nos Estados Unidos e incluíram quase 3.000 pessoas.

Os entrevistadores do NHATS forneceram aos indivíduos no estudo de 2021 tablets com testes para visão de perto e à distância, bem como sensibilidade ao contraste, disse ele.

“Fizemos toda a pesquisa para garantir que, de fato, os testes do iPad são equivalentes ao teste padrão-ouro no consultório médico e implementamos isso nas casas de milhares de adultos mais velhos”, disse Ehrlich, professor assistente de oftalmologia e ciências visuais na Universidade de Michigan em Ann Arbor.

Os participantes, todos com mais de 71 anos, foram testados para demência usando a Dementia Screening Interview, disse o estudo.

Entre todos os indivíduos envolvidos no estudo, 12,3% apresentaram sinais de demência. Em pessoas com transmissão visual à distância, saltou para 19,5%; 21,5% para deficiência visual para perto; e 32,9% para pessoas com deficiência visual moderada a grave ou cegas, de acordo com o estudo.

O estudo mostrou que mesmo a deficiência visual leve pode aumentar o risco, disse a Dra. Arielle Silverman, diretora de pesquisa da Fundação Americana para Cegos. Silverman não estava envolvido na pesquisa.

E o aumento para comprometimento moderado e grave foi significativo.

“O potencial de aumentar o risco em duas vezes e meia devido à deficiência visual é bastante grande”, disse o Dr. Thomas Holland, médico cientista do Rush Institute for Healthy Aging e instrutor de medicina interna no Rush Medical College em Chicago. . Holland não esteve envolvido no estudo.

Qual veio primeiro?

É importante observar que, devido à forma como este estudo foi projetado, a equipe de pesquisa não pode ter certeza de que a deficiência visual causou a demência, apenas que eles foram correlacionados.

A demência pode estar causando a perda de visão, ou elas podem estar acontecendo ao mesmo tempo, disse Ehrlich.

Existe uma correlação semelhante entre perda auditiva e demência , acrescentou. Pode ser que as deficiências diminuam a entrada de nossos sentidos, o que pode levar a alguma confusão que pode acelerar o declínio cognitivo, disse Holland.

“Se você não consegue sentir algo e sabe que está se machucando, você vai se machucar. Esse é apenas o nome do jogo. E a mesma coisa quando se trata de sua audição e visão”, acrescentou.

Outro fator que pode levar à correlação é uma possível diminuição nas oportunidades e na participação da comunidade que pode vir com a perda da visão, disse Silverman.

