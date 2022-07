Fabrizio Romano volta a ironizar Mauro Cezar: ‘Ele não fala mais?’ Jornalistas italiano e brasileiro tiveram um atrito nas redes sociais após negociações de Oscar com Flamengo







O jornalista italiano Fabrizio Romano voltou a ironizar Mauro Cezar Pereira no Twitter neste sábado. O repórter europeu respondeu um comentário sobre a negociação do meia Oscar com o Flamengo e brincou com um internauta que republicou uma das falas de Mauro Cezar, questionando se ele teria problemas de conexão com a internet.

– Ele não fala mais? Problemas de conexão no Brasil? – escreveu Romano em seu Twitter.

Anteriormente, o italiano já havia cobrado um pedido de desculpas de Mauro Cezar após a confirmação de que o Flamengo estaria em busca de Oscar. Em seguida, o brasileiro mandou uma “indireta” para Romano, usando o termo “síndrome de vira-latas”.

ele não fala mais? tem problemas com a conexão em ? — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 30, 2022

ENTENDA O ATRITO ENTRE OS JORNALISTAS



A polêmica entre os dois começou há duas semanas, após Mauro Cezar questionar a informação de Fabrizio Romano sobre Oscar, afirmando que o jogador não estaria negociando com o Flamengo.

– Incrível como qualquer boato que chegue pela imprensa com “sotaque” italiano seja tratado por aqui imediatamente como verdade. É o caso de Oscar, que em momento algum negociou com o Flamengo – publicou Mauro Cezar no dia 15 de julho.

Na tarde desta terça-feira, Fabrizio Romano comentou uma publicação relacionada a Mauro Cezar e revelou que ainda não recebeu um pedido de desculpas.

– Vejo que hoje ele nos fala sobre Oscar em negociação com o Flamengo. E ele ainda não se desculpou – escreveu o italiano.

