Fabrizio Gallas: ‘O cruel sorteio de Roland Garros’ Quem se deu bem e quem se deu mal

Se tem alguém que sorriu de orelha a orelha com o sorteio de Roland Garros foi o grego Stefanos Tsitsipas. Tem uma primeira rodada chata contra o especialista e ótimo Lorenzo Musetti onde precisa abrir o olho, mas em tese escapou de Novak Djokovic, Rafael Nadal e Carlos Alcaraz até uma eventual final.





Esses últimos três citados foram colocados no mesmo lado com Nadal x Djokovic nas quartas de final, Nadal ou Djokovic contra Alcaraz na semi. Promete agitar bastante essa parte da chave e deixar os torcedores de cabelos em pé.

Em tempo, Carlos Moya tranquilizou a torcida sobre as condições do pé de Nadal. Uma boa notícia, mas Rafa terá que colher ritmo logo pois já terá pedreiras cedo no torneio. A falta de jogos e vitórias na superfície o colocam um pouco abaixo do sérvio e de Carlos no favoritismo, o que pode ser até uma boa notícia para ele – jogar com menor holofote.

No feminino, só alguma tremedeira ou lesão pode tirar o título de Iga Swiatek. A pressão é alta, é um Grand Slam, mas ela já venceu em Paris, conhece o caminho e está muito confiante.

Bia Maia tem uma chave aparentemente boa. Rival ainda desconhecida na estreia, mas que vem do quali, portanto é preciso atenção; Garbiñe Muguruza vem com quase zero de confiança e a brasileira já a derrotou. Na terceira fase uma Coco Gauff que faz um jogo que a brasileira também gosta. Se jogar um bom tênis a brasileira tem chances de alcançar a segunda semana.

Curtinhas:

Infelizmente os sete brasileiros caíram no quali até a segunda rodada. Uma pena. No masculino eram 49 anos com representantes na chave principal. Derrotas mais doloridas para a estreia de Thiago Monteiro com 5/1 contra o tenista de piso duro Tennys Sandgren e Carol Meligeni abrindo 4 a 1 com duas quebras contra a boa tenista McHale e não aproveitou. A brasileira vem mostrando evolução e na semana passada fez sua maior campanha no US$ 60 mil de St. Gaudens. Já Monteiro mostra estagnação e resultados abaixo nas últimas semanas.

