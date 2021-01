Fabrício relembra estreia no profissional e faz balanço positivo de ano atípico na base do Palmeiras O atacante de 19 anos foi vice-artilheiro e um dos destaques da equipe sub-20 do Verdão na temporada

Em uma temporada de destaque para as categorias de base do Palmeiras, os jovens começaram a ganhar novos olhares para o futuro do clube. Um dos destaques da equipe sub-20, Fabrício terminou a temporada como vice-artilheiro do elenco com cinco gols marcados. Titular em boa parte do ano e utilizado no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Paulista da categoria, o centroavante foi campeão estadual diante do Corinthians, no Parque São Jorge.

Para o atacante, foi uma temporada positiva, onde o Verdão conseguiu chegar longe nas três competições, sendo campeão em uma e sempre apresentando bom desempenho, até mesmo nas eliminações. Além disso, com um calendário exaustivo com três confrontos por semana, foi preciso revezar o elenco por conta do desgaste físico.

– Claro que um clube com a grandeza do Palmeiras sempre briga por títulos, mas acredito que não foi um ano ruim. Das três competições, fomos tetracampeões do Paulista, enquanto na Copa do Brasil e no Brasileiro acabamos saindo no mata-mata. Foi um ano completamente atípico e complicado por conta da pandemia – analisou Fabrício.

Com boas atuações no sub-20, Fabrício foi relacionado para algumas partidas do time principal e chegou a estrear como profissional, na derrota por 1 a 0 contra o Goiás. Entrando no lugar de Luiz Adriano, ficou em campo por 64 minutos.

– O calendário ficou muito apertado tanto pra nós, da base, quanto pro profissional, e, com isso, nós tivemos oportunidades no time de cima. Foi uma emoção muito grande de poder estar convivendo com grandes jogadores.

Perguntado sobre seu melhor momento no ano, o atacante revela que dificilmente esquecerá de sua estreia entre os profissionais do Palmeiras.

– Pra mim, o momento mais marcante foi minha estreia no time principal, que não foi como eu queria, já que infelizmente acabamos perdendo, mas foi um momento que não vou esquecer.

