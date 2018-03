Fabrício lamenta lesão de Henrique, mas promete manter setor em alta no Vasco

Provável titular na semifinal do Campeonato Carioca, após Henrique sofrer uma contusão muscular, o lateral-esquerdo Fabrício lamentou neste domingo a contusão do companheiro, mas assegurou que tem condições de manter o setor como um dos pilares do Vasco nestes últimos confrontos do Estadual.

Antes de sofrer a lesão, Henrique era um dos principais jogadores do time. “A expectativa para essa sequência é a melhor possível. Não queria que a chance viesse desse jeito, com a lesão de um companheiro, ainda mais o Henrique, que era um dos pilares do grupo nesse começo de temporada”, comentou o lateral, antes de acrescentar.

“Vou procurar fazer o meu trabalho e agarrar essa oportunidade, justificando assim a confiança do professor Zé (Ricardo)”, projetou. “Meu objetivo é manter a lateral esquerda em destaque, repetindo o que o Ramon e o Henrique fizeram.”

Fabrício falou também sobre a semifinal do Carioca. E, independentemente de quem seja o adversário, que ainda não foi definido, ele anteviu um duelo complicado. “Será um jogo grande, uma semifinal, uma partida que todo jogador sonha em jogar”, pontuou. “Precisamos entrar ligados. Temos aproveitado muito bem esses dias. Todos estão ouvindo atentamente as orientações do professor e treinando com foco.”

Enquanto Fluminense e Botafogo disputam neste domingo a final da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca, o elenco do Vasco treinou normalmente pela manhã e seguiu a preparação para a semifinal da competição.