Fabrício Bruno vibra com estreia e vitória pelo Flamengo: ‘Sentimento único, muito especial’ Zagueiro foi titular e atuou durante os 90 minutos na goleada sobre o Nova Iguaçu

Neste domingo, o Flamengo atropelou o Nova Iguaçu e venceu por 5 a 0, pela 6ª rodada do Campeonato Carioca, no Estádio Raulino de Oliveira e com gols de Gustavo Henrique, Arrascaeta, Gabigol (de pênalti), Pedro e Diego Ribas (assista-os no vídeo abaixo). E o clube ainda contou com a estreia de Fabrício Bruno, segundo reforço para a temporada, que externou o seu sentimento:

– Sentimento único, momento muito especial. Sabia que a Nação empurrando seríamos muito felizes. Então é só agradecer pelo apoio e carinho. E daqui para frente, bora para mais – falou Fabrício Bruno, em entrevista à “FlaTV”.

Aos 26 anos, Fabrício Bruno foi contratado pelo Flamengo junto ao Red Bull Bragantino por R$ 15 milhões. Seguro, foi titular e atuou durante os 90 minutos no jogo desta noite.

Agora, o Flamengo terá o Madureira, pela 7ª rodada do Carioca, como próximo compromisso. O jogo será realizado às 15h30 desta quarta-feira, no Estádio Conselheiro Galvão. Já no próximo domingo, o rival será o Atlético-MG, pela Supercopa do Brasil.

