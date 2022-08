Fabrício Bruno elogia Dorival e cita fatores para explicar segurança defensiva do Flamengo

Parceria Lance & IstoÉ 18/08/2022 - 1:08 Compartilhe

O sistema defensivo foi um dos destaques na vitória do Flamengo sobre o Athletico, que garantiu a classificação às semifinais da Copa do Brasil. Titular na vaga de David Luiz, Fabrício Bruno teve atuação segura e avaliou o bom momento da defesa rubro-negra.

– Fico feliz pelo jogo. Não só meu, mas também do Léo Pereira. É fruto de um trabalho muito bem feito do Dorival com o sistema defensivo. É difícil uma equipe vir aqui e não sofrer gol. Tem que se destacar o trabalho do Dorival. É um cara que trata todos do mesmo jeito e tem essa postura de trabalhar com todos. Por isso que o time não sofre tanto. Falaram que eu e o Léo Pereira nunca tínhamos jogados juntos, mas é o mesmo trabalho que tem com o David Luiz, comigo, com o Pablo…

Nas semifinais, o time rubro-negro vai enfrentar o vencedor do confronto entre América-MG e São Paulo, que acontece nesta quinta-feira. No jogo de ida, os paulistas venceram por 1 a 0, no Morumbi.

Classificado na Libertadores e na Copa do Brasil, o Flamengo volta a campo no próximo domingo, às 16h, em duelo decisivo pelo Brasileirão. Na vice-liderança, a equipe encara o líder Palmeiras, no Allianz Parque, e busca diminuir a diferença atual de nove pontos.

