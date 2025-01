Fabricio Bruno é anunciado pelo Cruzeiro e se despede do Flamengo: ‘Foi um sonho’

O zagueiro Fabricio Bruno foi anunciado como novo reforço do Cruzeiro para 2025. Ele faz parte do audacioso plano da diretoria que não poupou esforços para trazer nomes consagrados do esporte ao clube, a exemplo também do lateral Fagner e dos atacantes Dudu e Gabigol. O defensor assinou por quatro temporadas após deixar o Flamengo por R$ 44 milhões.

O jogador já está em Orlando e realizou neste sábado o seu primeiro treino sob o comando do técnico Fernando Diniz, com quem teve uma longa conversa, acompanhado do CEO do clube, Alexandre Mattos. Com a chegada de Fabricio Bruno, o Cruzeiro encerra o primeiro período de contratações da equipe em 2025.

O Cruzeiro precisou insistir na negociação para tirar Fabrício Bruno do Flamengo. A vontade do jogador também pesou a favor do clube mineiro. Mesmo assim, ele usou as redes sociais para se despedir da equipe rubro-negra, onde conquistou quatro títulos, incluindo a Copa Libertadores de 2022.

“Hoje é um dia de emoções fortes para mim, mas cheio de gratidão. Vestir essa camisa e representar o Flamengo foi um sonho que realizei com muito orgulho e dedicação. Cada treino, cada jogo, cada momento no campo foi vivido com intensidade e respeito por esse clube gigante. À Nação Rubro-Negra, que é o coração desse clube: vocês fizeram cada jogo ser especial. Jogar com o apoio e a energia de vocês é algo que nunca vou esquecer. Obrigado por cada grito, cada aplauso e até pelas cobranças, que me fizeram querer ser melhor a cada dia”, afirmou.

O zagueiro ainda completou: “Levo comigo as lembranças, os aprendizados e o orgulho de ter feito parte dessa história. O Flamengo sempre será parte de mim, e eu serei eternamente grato por tudo. Valeu nação.”

Além de Fagner, Fabricio Bruno, Dudu e Gabigol, o Cruzeiro contratou o volante Christian, ex-Athletico-PR, os mais Eduardo, ex-Botafogo, e Rodriguinho, ex-América-MG, e os atacantes Bolasie, ex-Criciúma e Marquinhos, ex-Fluminense.

O Cruzeiro vai disputar a FC Series, Torneio da Flórida, e fará sua estreia no Campeonato Mineiro no dia 19 de janeiro, às 20h, diante do Tombense, no Mineirão, em Belo Horizonte.