Fabrício Baiano marca e ajuda Rizespor em triunfo no Turco Volante brasileiro foi destaque na vitória sobre o Sivasspor por 2 a 0

Com um ótimo desempenho durante os noventa minutos, o volante brasileiro Fabrício Baiano, ex-Vasco e Coritiba, foi destaque no triunfo do Rizespor sobre o Sivasspor pelo Campeonato Turco por 2 x 0 fora de casa nesta segunda-feira. Segundo o jogador, foi uma grande partida de todos.

– Estou muito feliz por ter marcado esse gol é por ter ajudado nossa equipe a conquistar essa importante vitória fora de casa. Estamos todos de parabéns. Espero voltar a marcar mais vezes nestas próximas partidas da temporada. Estou muito motivado com tudo que vem acontecendo comigo.

Para Fabrício, a equipe tem tudo para continuar crescendo na época.

– Estamos em um ritmo forte e trabalhando muito para melhorarmos nosso desempenho em campo na sequência da temporada.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também