Fábricas vão fornecer 30 milhões de seringas e agulhas para o governo

O Ministério da Saúde informou nesta segunda-feira (4) que solicitou seringas e agulhas de estoques excedentes a empresas fabricantes para a futura vacinação contra a Covid-19 no Brasil. As informações são do G1.

A Associação Brasileira de Indústria de Artigos e Equipamentos médicos e Odontológicos (Abimo) disse à TV Globo que se comprometeu a fornecer 30 milhões de unidades.

Segundo o jornal O Globo, durante reunião entre representantes do governo e de três fabricantes, foram acertadas as 30 milhões de unidades da seringa em lote inicial, que serão fornecidas ao governo federal até o final de janeiro por essas empresas, sendo 10 milhões de unidades por fabricante.

Essa requisição visa a atender às necessidades mais prementes para iniciar o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a Covid-19″, informou o Ministério da Saúde.

A requisição administrativa é um mecanismo previsto na Constituição na qual o poder público pode usar temporariamente bens privados “no caso de iminente perigo público”. Nesse caso, se “houver dano”, o governo deve assegurar uma indenização.

O Ministério da Saúde não informou quanto pagará pelo excedente dos estoques de seringas requisitados.

