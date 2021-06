Fábricas da JBS na Austrália têm volta lenta após ataque cibernético

Sidney, 2 – A JBS mantém parte de suas fábricas na Austrália paralisada, enquanto outras operam em capacidade limitada, após a empresa ter sido alvo de um ataque cibernético, informou nesta quarta-feira o ministério de Agricultura do país.

O processamento de carne bovina, ovina e suína no país da Oceania foi interrompido pelo ataque à JBS, que também interrompeu as operações em várias grandes fábricas de carne dos Estados Unidos, disse David Littleproud, ministro da Agricultura da Austrália.

A companhia brasileira, a maior do setor no mundo em vendas, está trabalhando com o governo australiano em protocolos que permitiram o reinício do processamento de carne. “Isso demanda sistemas de computador, obviamente, para dar suporte, para que possamos dar confiança não apenas ao mercado doméstico, mas também aos nossos parceiros comerciais internacionais”, afirmou Littleproud.

Na terça, a vice-secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, disse que a JBS informou que o ataque se originou de um grupo criminoso provavelmente baseado na Rússia. “A Casa Branca está se envolvendo diretamente com o governo russo neste assunto e transmitindo a mensagem de que os Estados responsáveis não abrigam criminosos de ransomware”, ressaltou.

