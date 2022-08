Fabricantes de chips pressionam Wall St após alerta da Micron

reuters 09/08/2022 - 10:47 Compartilhe

(Reuters) – Os principais índices de Wall Street caíam na abertura desta terça-feira, com uma previsão sombria da Micron Technology pressionando as ações de chips, enquanto os investidores permanecem cautelosos antes dos dados de inflação que influenciarão os planos de aumento de juros do Federal Reserve.

O Dow Jones Industrial Average caía 0,08% na abertura, para 32.807,36 pontos. O S&P 500 abriu em baixa de 0,17%, a 4.133,11 pontos, enquanto o Nasdaq Composite tinha perda de 0,69%, para 12.557,49 pontos.