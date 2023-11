Fabricante do ChatGPT, revela bots de IA personalizados, modelos poderosos e mais baratos

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 07/11/2023 - 3:39 Para compartilhar:

OpenAI permitirá que usuários do ChatGPT criem bots de IA personalizados, chamados GPTs, para lidar com tarefas específicas, e reduziu custos em modelos mais poderosos para desenvolvedores, disse o laboratório de inteligência artificial em sua primeira conferência de desenvolvedores na segunda-feira.

O CEO Sam Altman compartilhou as atualizações no evento de São Francisco, que atraiu 900 desenvolvedores de todo o mundo, na mais recente tentativa da OpenAI de capitalizar a popularidade do ChatGPT , oferecendo aos desenvolvedores incentivos para construir em seu ecossistema.

O ChatGPT, lançado em novembro de 2022, agora tem 100 milhões de usuários ativos semanais, disse Altman.

A OpenAI está lançando um mercado para GPTs, que são agentes de IA que permitirão ao ChatGPT reservar voos e realizar outras tarefas quando comandado por um humano sem supervisão rigorosa.

Ela lançará uma Loja GPT ainda este mês, onde as pessoas poderão compartilhar seus GPTs e ganhar dinheiro com base no número de usuários.

“Eventualmente, você simplesmente pedirá ao computador o que precisa e ele fará todas essas tarefas para você”, disse Altman em seu discurso principal.

“Acreditamos realmente que a implantação iterativa gradual é a melhor maneira de enfrentar os desafios de segurança da IA . Achamos que é especialmente importante avançar com cuidado em direção a esse futuro dos agentes.”

Mesmo antes de os participantes do evento terem permissão para fazer o check-in, às 8h30 PST, centenas de pessoas já haviam feito fila ao redor do quarteirão no bairro Mid-Market, no centro de São Francisco. A maioria eram desenvolvedores que já usavam a tecnologia OpenAI, ansiosos por atualizações. A transmissão ao vivo do discurso de Altman no YouTube atraiu mais de 40.000 espectadores.

Satya Nadella, executivo-chefe da Microsoft, apoiadora da OpenAI , fez uma aparição breve e surpresa na conferência, reiterando seu apoio à cara corrida na construção de modelos de base. A Microsoft investiu mais de US$ 10 bilhões em OpenAI.

“Nós nos comprometemos profundamente em garantir que todos vocês, como construtores desses modelos básicos, tenham não apenas os melhores sistemas para treinamento e inferência, mas também o máximo de computação para que possam continuar avançando na fronteira”, disse ele.

Para seus 2 milhões de desenvolvedores, a OpenAI anunciou um novo modelo GPT-4 Turbo e reduziu o custo em mais de 50%. Ela revelou interfaces assistentes de programação de aplicativos (APIs) com modalidades de visão e imagem, confirmando um relatório da Reuters. Lançou um programa beta para desenvolvedores ajustarem os modelos GPT-4.

A OpenAI deseja que mais empresas e desenvolvedores construam modelos que rivalizem com aqueles desenvolvidos pelo Google da Anthropic e da Alphabet , e modelos de código aberto como o Llama da Meta Platforms . Ela também compete por clientes corporativos com a Microsoft.

Para abordar as preocupações de dados e preços das grandes empresas, a OpenAI lançou seu programa Custom Models, oferecendo um grupo dedicado de pesquisadores para treinar GPT-4 customizado para elas.

Ele correspondeu às ofertas do Google e da Microsoft para cobrir quaisquer custos legais incorridos por reclamações sobre violação de direitos autorais para usuários corporativos.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias