Fabricante de papeis e editoras se unem para neutralizar emissão de carbono na produção de livros

Para neutralizar as emissões de carbono, a Suzano, uma das maiores fabricantes de papéis da América Latina, contou com apoio de uma consultoria especializada para mapear e calcular a pegada de todo o ciclo de vida dos livros, desde a plantação do eucalipto, matéria-prima para a produção do papel, até o descarte/reciclagem do material

Cada obra possui diferentes tamanhos, capas e páginas, características que afetam a emissão de gases de efeito estufa durante o processo produtivo. Por esse motivo, o cálculo da pegada de carbono foi realizado de forma individualizada para cada livro e para neutralizar as emissões serão utilizados créditos de carbono da Suzano, oriundos de projetos certificados e verificados por auditoria externa.

Os três títulos escolhidos são das editoras editoras Companhia das Letras, Record e Sextante e foram impressos com o novo Papel Pólen®, que não possui adição de alvejantes ópticos e passa por uma etapa de branqueamento apenas com oxigênio, tornando o processo mais otimizado e sustentável, com menor consumo de químicos.

Essa etapa de tratamento do papel, além de mais amigável ao meio ambiente, resulta em uma tonalidade Off White especial, que reflete menos luz e proporciona uma leitura mais longa e agradável

