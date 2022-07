Fabricante de máquinas para chips ASML recebe recorde de encomendas no trimestre

AMSTERDÃ (Reuters) – A ASML Holding teve lucro líquido mais alto no segundo trimestre, em meio a encomendas recordes. A empresa manteve as remessas de equipamentos para produção de chips o mais rápido possível para os clientes, embora haja algumas indicações de desaceleração nos mercados de consumo.







A empresa holandesa, importante fornecedora de máquinas para fabricantes de chips, teve lucro líquido de 1,41 bilhão de euros no segundo trimestre, acima do ganho de 1,04 bilhão obtido um ano antes.

As receitas somaram 5,43 bilhões de euros, acima dos 4 bilhões registrados no mesmo trimestre de 2021. O faturamento superou as estimativas dos analistas, de 5,28 bilhões de euros, segundo dados da Refinitiv, enquanto o lucro ficou abaixo da previsão média de 1,44 bilhão.

A empresa disse que as margens foram afetadas por custos de mais altos e atraso no reconhecimento de receita de alguns sistemas que estão sendo entregues aos clientes antes de serem totalmente testados na Holanda.

A ASML domina o mercado de sistemas de litografia, máquinas gigantes que usam feixes de luz para criar os circuitos de chips de computador. Os clientes incluem todos os principais fabricantes de chips como TSMC, Samsung e Intel.

“Alguns clientes estão indicando sinais de desaceleração da demanda em certos segmentos de mercado voltados para o consumidor, mas ainda vemos uma forte demanda por nossos sistemas”, disse o presidente-executivo, Peter Wennink.

As reservas líquidas no trimestre foram de 8,46 bilhões de euros, um recorde.

Os sistemas mais avançados da ASML custam cerca de 160 milhões de dólares cada e levam 18 meses para serem construídos.

A empresa está operando a plena capacidade há vários anos e espera atualizar os mercados ainda este ano sobre a viabilidade de expandir significativamente sua produção até 2025.

As ações da ASML acumulam queda de 31% até agora este ano.

(Por Toby Sterling)