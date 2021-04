Fabricante de chips UMC vai gastar US$3,6 bi para expandir capacidade

TAIPÉ (Reuters) – A fabricante de chips de Taiwan UMC (United Microelectronics Corp) afirmou nesta quarta-feira que vai gastar 100 bilhões de novos dólares taiwaneses (3,59 bilhões de dólares) nos próximos três anos para expandir a capacidade e garantir suprimentos e preços, em meio à escassez global de chips.

O co-presidente Jason Wang disse em videoconferência que a expansão ocorrerá em uma unidade atual da UMC no Parque Científico de Tainan, com produção programada para começar no segundo trimestre de 2023.

O investimento da UMC no parque científico chegará a 150 bilhões de novos dólares taiwaneses em três anos, disse.

“Em meio à escassez de componentes de semicondutores, estamos trabalhando com nossos clientes, fornecedores e parceiros para aliviar o aperto de capacidade em toda a cadeia de abastecimento”, disse Wang, acrescentando que a empresa operou em plena capacidade no primeiro trimestre e a demanda ultrapassará a oferta no segundo trimestre.

A expansão é apoiada pelo que Wang chamou de alinhamento de produtos de vários anos entre a UMC e clientes.

A empresa acrescentou que os clientes farão um depósito que garantirá seu suprimento de chips de longo prazo na planta expandida, usando preços pré-determinados. A UMC não identificou os clientes, mas sabe-se que os compradores da empresa incluem Qualcomm e Infineon.

(Reportagem de Ben Blanchard)

