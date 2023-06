Fabricante de chips Micron divulga resultados melhores que o esperado por analistas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/06/2023 - 21:41 Compartilhe

A Micron Technology divulgou nesta quarta-feira, 28, resultados trimestrais melhores que o esperado. A fabricante de chips reportou um prejuízo ajustado de US$ 1,43 por ação para o seu terceiro trimestre fiscal, ante o consenso de perda de US$ 1,61 entre analistas consultados pela FactSet. A receita chegou a US$ 3,75 bilhões, um pouco acima das expectativas dos analistas, de US$ 3,65 bilhões.

Em igual período do ano anterior, a empresa registrou ganhos ajustados de US$ 2,59 por ação e uma receita de US$ 8,64 bilhão.

Para o trimestre fiscal atual, a Micron projeta uma receita estimada em uma faixa com o ponto médio de US$ 3,9 bilhões, praticamente em linha com o consenso de US$ 3,88 bilhões.

“Acreditamos que a indústria de memória ultrapassou seu ponto mais baixo em receita e esperamos que as margens melhorem à medida que o equilíbrio entre oferta e demanda da indústria for gradualmente restaurado”, disse o CEO da Micron, Sanjay Mehrotra, em comunicado.

No início deste mês, a Micron havia alertado que uma porcentagem de dois dígitos da receita da empresa corre o risco de ser impactada pela proibição de alguns de seus produtos pela China. Mehrotra disse no comunicado desta quarta que a recente decisão do país asiático “é um vento contrário significativo que está afetando nossas perspectivas e retardando nossa recuperação”.

