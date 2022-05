Fabricante de chips Broadcom vai comprar VMware por US$61 bi

BENGALURU, Índia (Reuters) – A Broadcom anunciou nesta quinta-feira que vai comprar a empresa de serviços de computação em nuvem VMware em uma transação de 61 bilhões de dólares em dinheiro e ações, com foco em diversificar seus negócios para software voltado a empresas.

As ações da Broadcom subiam 1,6%, enquanto os papéis da VMware mostravam queda de quase 1% antes da abertura dos mercados.





A aquisição é a segunda maior anunciada até agora no mundo neste ano, depois que a Microsoft fechou acordo para comprar a produtora de videogames Activision Blizzard por 68,7 bilhões de dólares em dinheiro, em janeiro.

Cada acionista da VMware receberá 142,50 dólares por ação, resultando em um prêmio de mais de 48% sobre o valor do papel no fechamento de 22 de maio, quando a notícia sobre as negociações entre as empresas foi publicada.

(Por Chavi Mehta)