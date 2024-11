Fabricante de chips AMD cortará força de trabalho global em 4%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/11/2024 - 14:11 Para compartilhar:

A Advanced Micro Devices (AMD) informou nesta quinta-feira, 14, que reduzirá sua força de trabalho global em 4%, depois de relatar que a maior parte do crescimento que registra vem de seus chips de inteligência artificial e outros produtos para data centers.

A AMD explicou que esta rodada de demissões faz parte de uma mudança em sua estratégia de negócios mais ampla.

“Como parte do alinhamento dos nossos recursos com as nossas maiores oportunidades de crescimento, estamos tomando uma série de medidas específicas que, infelizmente, resultarão na redução da nossa força de trabalho global em aproximadamente 4%”, afirmou a empresa, em um comunicado.

As demissões afetariam cerca de 1.040 funcionários. A AMD tinha uma força de trabalho global de 26 mil funcionários em 31 de dezembro, de acordo com seu último registro anual junto à Securities and Exchange Commission (SEC, a CVM americana).