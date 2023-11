Fabricante da pastilha Tic Tac assina parceria com o festival Primavera Sound

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/11/2023 - 18:44 Para compartilhar:

A pastilha Tic Tac anuncia parceria com o Primavera Sound São Paulo 2023 e será a pastilha oficial da festa.

A ação faz parte do plano de comunicação da marca neste período, e contará com apoio em televisão nacional, mídias digitais e mídia exterior.

Nos dias 2 e 3 de dezembro de 2023, no Autódromo de Interlagos, o festival promete ser uma experiência inesquecível para os amantes de música e para os fãs de Tic Tac®, que está preparando um espaço para o público poder dar uma relaxada entre um show e outro.

Além disso, para deixar a experiência dos visitantes ainda mais refrescante, ao longo dos dois dias de festival, os mais variados sabores de Tic Tac® estarão disponíveis para compra de forma itinerante, integrados ao sistema cashless da T4F, para garantir aos participantes o inconfundível sabor e refrescância que melhora o mood de todos.

“Nossa parceria com o Primavera Sound São Paulo 2023 faz parte da campanha “Refresca Suave” que tem como objetivo inspirar as pessoas a enxergarem a vida com mais positividade e leveza, que complementa perfeitamente os momentos memoráveis que a música e o Festival oferecem”, celebra Fabio Pessoa, Diretor de Marketing de Tic Tac®

