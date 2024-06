Fabricante alemã de peças automotivas remaneja funcionários para a produção de armas

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 14/06/2024 - 9:49 Para compartilhar:

Parte dos empregados da fabricante de peças automotivas alemã Continental, em dificuldades econômicas, será transferida para fábricas do principal produtor de equipamento militar do país, Rheinmetall, cujo negócio está em alta, anunciaram as duas companhias nesta sexta-feira (14).

As duas empresas assinaram um acordo de cooperação com o objetivo de “cobrir as necessidades de pessoal da Rheinmetall nos próximos anos, já que os empregados da Continental estão sendo afetados pela transformação” do setor automobilístico para os carros elétricos, explica um comunicado conjunto.

Assim como os outros fabricantes do setor, a Continental, que anunciou em fevereiro que estava cortando mais de 7.000 empregos no mundo, sofre o duplo impacto do fim do motor à combustão e o auge da concorrência chinesa.

Enquanto a fabricante de obuses e de material para tanques Rheinmetall registrou um aumento de pedidos em um contexto da guerra na Ucrânia e o aumento dos gastos militares na maioria dos países da UE.

O grupo de armamento com sede em Düsseldorf enfrenta, como o conjunto da indústria alemã, dificuldades para contratar devido ao envelhecimento da população e à escassez de trabalhadores qualificados no país.

Os empregados da fábrica da Continental em Gifhorn, perto de Hannover, no norte do país, que a empresa fechará em 2027, serão os primeiros afetados pelo acordo.

“Até 100” deles encontrarão “oportunidades de emprego” na planta da Rheinmetall de Unterlüss, a 55 km de Gifhorn, segundo o comunicado.

No total, 800 trabalhadores de Gifhorn foram afetados pela realocação da produção na fábrica, que produz peças de freios para automóveis. Já foram assinados acordos com outras empresas para reciclar profissionalmente os empregados dessa fábrica.

A Rheinmetall espera que suas vendas cresçam até 40% este ano.

A invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022 mudou a situação para a companhia, que integrou no ano passado o exclusivo clube das 40 empresas do Dax, o índice de referência da Bolsa de Frankfurt.

