Fábrica Use Criativa faz sucesso nas redes com dancinhas de costureiras: ‘Bem remuneradas’

O perfil de uma fábrica de camisetas com sede em Goiânia, Goiás, tem feito sucesso no Instagram com vídeos bem humorados de seus funcionários. São mais de 500 mil seguidores interessados nas atualizações da página.







Em um segmento que, frequentemente, é alvo de denúncias no Ministério do Trabalho, a empresa têxtil Use Criativa garante que “funcionários bem remunerados e motivados resultam em ganho de produtividade”.

Nas publicações, destacam-se as roupas junto com a rotina das costureiras, que surgem sempre sorridentes nas redes, mesmo quando o assunto é hora extra na sexta-feira.

Segundo Junio Cesar, sócio-administrador da marca, cerca de 300 pessoas dão conta de uma produção de 2.8 milhões de t-shirts por ano.

Assista ao vídeo:

