Fábrica de motos da Honda em Manaus adia retorno para o dia 20 de abril

A fábrica de motocicletas da Honda no Brasil, localizada em Manaus (AM), decidiu prorrogar por mais uma semana o período de suspensão da produção, em razão dos impactos da pandemia do novo coronavírus. O retorno, que antes estava previsto para 13 de abril, passou para o dia 20.

“Para essa decisão, a empresa considerou a saúde e segurança dos colaboradores, o agravamento na disseminação do novo coronavírus na cidade de Manaus e os impactos da pandemia no mercado de motocicletas”, explica a nota da empresa, enviada à imprensa.