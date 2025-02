Fábrica de fantasias que pegou fogo no Rio não tinha certificado de segurança dos Bombeiros

O coronel Luciano Sarmento, subcomandante do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, disse que a fábrica de fantasias de carnaval que pegou fogo na manhã desta quarta-feira, 12, em Ramos, na zona norte, não tinha aprovação dos bombeiros para funcionar. O imóvel operava de forma irregular.

Ainda de acordo com o coronel, 22 pessoas que estavam no local foram resgatadas. O fogo foi controlado por volta das 10h. A secretaria estadual da Saúde informou que 10 pessoas ficaram feridas.

Segundo a direção do Hospital Estadual Getúlio Vargas, seis mulheres e três homens estão em estado grave. Uma mulher passa por avaliação da equipe médica. Todos os pacientes deram entrada por queimadura em via aérea após inalação de fumaça tóxica. Eles estão entubados para proteção das vias aéreas e encaminhados para a UTI

A fábrica operava em três turnos para dar conta da alta demanda de produção e alguns funcionários dormiam no estabelecimento quando as chamas começaram.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada pouco antes das 8 horas. Mais de 30 viaturas e cerca de 90 bombeiros atuaram no combate às chamas. O Grupamento de Operações Aéreas e de especialista em salvamento em altura também participaram dos trabalhos. Quatro pessoas foram resgatadas pela janela.

O local produz fantasias para os desfiles de escolas de samba do carnaval, dentre elas, a Império Serrano e a Unidos da Ponte. Ambas divulgaram notas pelas redes sociais.

O prefeito do Rio Eduardo Paes disse, em postagem nas redes sociais, que já conversou com o presidente da Série Outro das escolas, e que as agremiações afetadas não serão rebaixadas no carnaval deste ano.

Ele não comentou sobre as condições de trabalho na fábrica tampouco se ela tinha alvará de funcionamento.