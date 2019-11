Fábrica da Tyson Foods de Holcomb, no Kansas, retomará operações em dezembro

Nova York, 18 – Após o incêndio de 9 de agosto que interrompeu as operações em seu complexo de carne bovina de Holcomb, no Kansas, a Tyson Fresh Meats, subsidiária de carne bovina e suína da Tyson Foods, anunciou nesta segunda-feira, 18, que a reconstrução das instalações está quase concluída e a expectativa é retomar as atividades na primeira semana de dezembro. Com isso, até a primeira semana de janeiro, o objetivo é que a unidade esteja totalmente operacional.

“Reconhecemos a interrupção que o incêndio causou aos nossos fornecedores e clientes e temos o prazer de anunciar que estamos nos estágios finais da reconstrução”, afirmou o presidente da Tyson Fresh Meats, Steve Stouffer. “Nossa equipe está pronta para iniciar o processo de recuperação, reconhecendo que haverá testes e ajustes nas primeiras semanas para garantir a funcionalidade dos equipamentos, mantendo nosso compromisso com a segurança dos membros da equipe e a segurança alimentar”, acrescentou o executivo em nota.

A Tyson Fresh Meats ainda planeja retomar o recebimento de gado nas instalações de Holcomb na primeira semana de dezembro.

Desde o incêndio, o gado foi desviado para outras instalações da empresa. Fonte: Dow Jones Newswires.