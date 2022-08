Fábrica da Citroën abre segundo turno em Porto Real após lançamento do novo C3

Estadão Conteúdo 30/08/2022 - 19:51 Compartilhe

A fábrica do grupo Stellantis que produz carros das marcas francesas Peugeot e Citroën em Porto Real, no sul do Rio de Janeiro, voltará a funcionar em dois turnos a partir de outubro para acelerar a produção da nova geração do Citroën C3, que começou a ser vendido hoje nas concessionárias.



+ Fake: a ONU jamais inocentou Lula. Aliás, nem mesmo o STF

+ Ciência comprova que deixar feijão de molho faz bem para saúde



A montadora já começou o processo de contratação de 340 trabalhadores, que vão ampliar o efetivo da fábrica para 1,84 mil pessoas.

Inaugurada em fevereiro de 2001, a fábrica de Porto Real voltou a produzir o hatch C3 em março, após investimentos de R$ 220 milhões na implementação de uma nova plataforma global.

Outros dois modelos serão lançados no mercado brasileiro e países vizinhos, com produção na região, até 2024, chegando assim a um lançamento por ano.

Além do novo C3 são produzidos na fábrica brasileira os modelos C4 Cactus, também da Citroën, e o Peugeot 2008.

Veja mais vídeos de Istoé Gente



+ Historiador descobre que um manuscrito premiado de Galileu foi forjado

+ Paolla Oliveira leva internautas à loucura ao posar com biquíni de oncinha