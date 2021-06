Fábio vê melhora no elenco em relação a temporada anterior, mas defende a chegada de reforços

O goleiro Fábio, do Cruzeiro, foi o personagem do clube na estreia da Série B, quando explicou a expulsão diante do Confiança-SE, no último sábado, na estreia do time na Série B, quando a Raposa foi derrotada por 3 a 1 pelo time sergipano.

Ele falou que houve um quique da bola que o enganou, quando pegou a bola fora da grande área, levando o segundo cartão amarelo, sendo expulso em seguida.

O arqueiro da Raposa voltou a falar publicamente nesta terça-feira, 1º de junho e comentou que o elenco celeste tem qualidade, mas ainda precisa de reforços, contradizendo o que Felipe Conceição, técnico da Raposa afirmara, que estava satisfeito com o que tinha no momento.

O camisa 1 cruzeirense também elogiou Conceição, afirmando que a equipe evoluiu desde que ele chegou, mas se estivessem na Série A, talvez a paciência com o trabalho dele seria menor. Confira nos vídeos da matéria as falas de Fábio.

O goleiro está suspenso para o segundo jogo da Raposa na Série B, domingo, 6 de junho, em BH. Lucas França será o goleiro. Mas, Fábio atuará normalmente na quinta-feira, 3, contra o Juazeirense, pela Copa do Brasil.

Fábio vê qualidade no grupo da Raposa, mas acha que precisa ser reforçado-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

