Fábio Santos projeta posição do Corinthians no Brasileirão: ‘Vejo seis ou sete melhores do que nós’

Atualmente no meio da tabela, o Corinthians está há um bom tempo brigando para fugir do rebaixamento nesta edição do Brasileirão-2020 que, por conta da pandemia de coronavírus, é uma das mais equilibradas da história dos pontos corridos. No entanto, para Fábio Santos, o Timão tem condições de buscar objetivos maiores na competição, inclusive a fase preliminar de Libertadores.

Em entrevista concedida ao programa “Aqui com Benja”, do Fox Sports, no último sábado, lateral-esquerdo alvinegro comentou a incômoda situação de brigar para fugir da zona de rebaixamento, principalmente em se tratando de um clube grande. O foco de momento, para ele, é respirar na tabela.

– O objetivo agora é sair da zona incômoda, a gente sabe que uma equipe grande, quando fica rondando a zona de rebaixamento é complicado para sair depois que entra, então a gente quer sair o quanto antes para aí sim poder respirar e brigar por coisas maiores dentro do campeonato – declarou.

Essa fuga da degola tem sido colocada em prática com certo êxito desde a chegada de Vagner Mancini, que levou o time a estar no meio da tabela neste momento do campeonato. Na opinião de Fábio Santos, o Corinthians tem condições de brigar por melhores posições na tabela, mas apesar de admitir que há uma lista de clubes à frente do Timão, ele acredita que há chances de conquistar uma vaga na fase preliminar da Copa Libertadores de 2021.

– Sendo bem sincero, na minha opinião, a gente tem uma equipe para terminar em sétimo, oitavo colocado, porque eu vejo seis, sete equipes melhores do que o Corinthians em termos de plantel, de time, dentro do campeonato. O campeonato do Corinthians é terminar nessas posições, quem sabe uma fase preliminar de Libertadores, e é por isso que a gente vai brigar na tabela.

Na 11ª posição na tabela de classificação com 30 pontos, o Timão volta a campo no próximo domingo, às 18h15, quando recebe o São Paulo, na Neo Química Arena, em clássico válido pela 25ª rodada do Brasileirão-2020.

