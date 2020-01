Fábio Santos minimiza vaias da torcida e abre portas para Arana no Atlético-MG

A liderança do Campeonato Mineiro não tem sido suficiente para agradar os torcedores do Atlético. Na noite desta quarta-feira, no empate sem gols diante do Coimbra, no Independência, o time comandado pelo técnico Dudamel ouviu suas primeiras vaias em 2020.

“Começo de ano, a gente sabe que tem muita coisa para acontecer ainda. Dudamel está tentando implantar a maneira dele de jogar. Tivemos dificuldade hoje, muito por mérito do Coimbra. O Diogo (Giacomini) é um baita treinador. A gente sabe que está tudo no começo. Torcedor cobra, a gente está acostumado. Temos muito a melhorar”, afirmou o lateral Fábio Santos, fazendo uma breve análise do desempenho da equipe.

O lateral-esquerdo comentou também sobre a disputa pela vaga na posição com Guilherme Arana, ex-Corinthians, anunciado pelo clube mineiro. O jogador, que estava no Sevilla, da Espanha, acompanhou o duelo das tribunas do Independência.

“Guilherme Arana é um filho que tenho no futebol. Vi ele crescer no Corinthians. Tenho a certeza que vai nos ajudar muito ao longo da temporada. Já conversei com ele. Quanto mais jogadores de qualidade, mais alto fica o nível de trabalho. Ele só tem a acrescentar”, completou o atleta.

O resultado deixou o Atlético na primeira colocação do Campeonato Mineiro, com sete pontos, mesma pontuação da URT, que bateu a Caldense, por 1 a 0, na noite desta quarta-feira. O arquirrival Cruzeiro soma seis, mas tem um jogo a menos.