Fábio Santos lamenta início do Corinthians no clássico e já projeta ‘confronto direto’ com o Inter Lateral-esquerdo entende que o Timão começou mal, mas depois conseguiu equilibrar as ações durante o jogo e poderia ter empatado. Agora, porém, é hora de levantar a cabeça

O Corinthians acabou decepcionando o seu torcedor ao ter uma atuação ruim diante do São Paulo, o que acabou levando o time a ser derrotado por 1 a 0, no Morumbi, nesta segunda-feira, pela 27ª rodada do Brasileirão-2021. Um dos jogadores mais experientes do elenco, Fábio Santos admitiu uma partida abaixo do esperado, mas já projetou o pensamento no próximo duelo.

Em entrevista para o Premiere na saída de campo, o lateral-esquerdo foi questionado se a diferença no nível de intensidade das duas equipes no início do Majestoso acabou fazendo a diferença em favor do rival. Para ele, houve sim uma superioridade, mas na maneira como se impôs o ritmo de jogo. Além disso, a equipe acabou falhando em um lance trabalhado durante a semana.

– Acredito que sim, no início eu concordo contigo, eles foram muito melhores do que a gente, não que tenham entrado mais ligados, mas conseguiram impor um pouco mais de ritmo de jogo. Tomamos o gol naquilo que já tínhamos trabalhado bastante, que era uma bola rápida de primeiro pau.

Embora reconheça que o Corinthians tenha feito uma início abaixo do que apresentou o Tricolor, Fábio Santos acredita que os corintianos melhoraram a tal ponto que poderiam até ter empatado o clássico. No entanto, o momento é de projetar o confronto com o Internacional e levantar a cabeça.

– Conforme o jogo foi passando, nós igualamos, criamos mais situações de gol, de repente merecíamos até o empate, mas faz parte. Agora é levantar a cabeça, temos um confronto direto no domingo contra o Inter, vamos tentar conquistar essa vitória fora de casa – concluiu o lateral.

Agora, o Corinthians volta a campo apenas no próximo domingo, às 16h, quando vai até Porto Alegre para encara o Internacional, pela 28ª rodada do Brasileirão-2021. Com a derrota no Morumbi, a equipe de Sylvinho permaneceu na sexta posição na tabela, com 40 pontos, ainda próximo do G4.

