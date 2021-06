Fábio Santos comenta ‘caso Avelar’ no Corinthians: ‘Erro gravíssimo’ Apesar da gravidade, o lateral do Timão não considera que o companheiro seja racista, mas acredita que o caso possa servir de aprendizado para que o erro não se repita outras vezes

Na última semana, o noticiário do Corinthians fora de campo esteve em evidência, principalmente pelo caso de racismo envolvendo Danilo Avelar, que acabou tendo seu contrato rescindido com o clube em consequência disso. Pela primeira vez um companheiro de time falou do tema e coube a Fábio Santos, um dos líderes do grupo, comentar o “erro gravíssimo” do zagueiro.

Em entrevista coletiva na tarde desta terça-feira, o lateral do Timão foi questionado sobre como o elenco reagiu ao ver uma de suas principais referências no meio desse grave caso de racismo após um comentário durante jogo online. Para Fábio, Avelar não é racista e sabe que cometeu um erro.

– Uma situação chata, o Avelar é um cara muito querido por todos, um cara correto, que a gente tem como uma das referências dentro do clube. Um caso que ele sabe que errou, um erro gravíssimo, numa causa que tem sido abraçada de forma mais incisiva, para a gente acabar de vez com esse tipo de situação. O clube achou a maneira certa de punir, ele entendeu, isso não quer dizer que ele seja racista – declarou o corintiano.

Diante de uma situação de amanha gravidade e reflexão, Fábio Santos ressaltou a postura do companheiro ao assumir o erro e a autoria do comentário racista. De acordo com o lateral, tudo o que aconteceu até aqui nesse caso pode servir de lição na luta contra o preconceito racial.

– Ele teve um episódio equivocado sim, se tem algum ponto positivo nisso foi ele ter assumido, não jogou para amigo, ou familiar, como a gente está acostumado a ver nessas situações, foi um cara que foi muito homem para assumir seu erro e está disposto a falar sobre o tema, para que a gente possa acabar com isso de uma vez por todas e a gente espera que isso possa acabar, que o Avelar tenha aprendido com isso, e vai fazer com que outras pessoas aprendam também a não repetir esse erro – concluiu o experiente alvinegro.

Corinthians e Danilo Avelar decidiram rescindir o contrato vigente, que iria até dezembro de 2022 e estão entrando em acordo para finalizar os trâmites burocráticos da rescisão. O zagueiro chegou em 2019 e fez 110 jogos.

