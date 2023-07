Fábio Rampi faz gol, defende pênalti e deixa o São José-RS na vice-liderança da Série C

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/07/2023 - 22:58 Compartilhe

Com direito a gol de falta do goleiro Fábio Rampi, que ainda defendeu um pênalti, o São José-RS venceu por 2 a 0 o América-RN, no Rio Grande do Sul, nesta segunda-feira à noite, assumindo a vice-liderança do Campeonato Brasileiro da Série C. No Estádio dos Aflitos, no Recife (PE), o Náutico bateu por 1 a 0 o Altos-PI e terminou a 11ª rodada dentro do G-8 – zona de classificação.

A estrela da noite foi mesmo o goleiro gaúcho. Aos 34 anos, Fábio Rampi viveu uma noite histórica. Aos 19 minutos, abriu o caminho para a vitória ao marcar o primeiro gol numa cobrança de falta. Na frente da área ele chutou forte do lado da barreira. Sillas, aos 23 minutos, marcou o segundo gol.

O América-RN teve uma chance de diminuir no minuto final, quando Walace Pernambucano bateu pênalti e Fábio Rampi defendeu, indo depois comemorar com seus companheiros. Com 19 pontos, o São José é vice-líder, superando no critério saldo de gols – 8 a 5 – o Operário-PR, agora terceiro colocado. O Amazonas-Am lidera tranquilo com 24 pontos. O América-RN segue com 15 pontos, em 15º lugar, preocupado com a ameaça de rebaixamento.

Nos Aflitos, o Náutico quebrou jejum de três jogos e se reabilitou ao vencer por 1 a 0 o Altos-PI, com gol de Berguinho ainda no primeiro tempo. O Timbu também se recuperou diante de sua torcida, porque na última rodada tinha perdido em casa, por 1 a 0, para o Amazonas. Agora o Náutico soma 18 pontos, em quinto lugar, deixando o Altos com 10 gols, em último lugar.

No próximo final de semana será disputa a 12ª rodada. Ao término do turno único, os oito melhores vão seguir atrás do acesso e do título, enquanto os quatro piores vão ser rebaixados para a Série D, em 2024.

