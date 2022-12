Fábio Porchat zomba de Gkay, que rebate: ‘Isso me fere em mil lugares’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/12/2022 - 20:50 Compartilhe

A humorista Gkay não gostou de uma suposta brincadeira feita pelo apresentador Fábio Porchat durante o ‘Melhores do Ano 2022’, na TV, apresentado por Luciano Huck.





Porchat subiu ao palco para fazer um tributo ao apresentador Jô Soares, quando soltou: “Ele preferiu partir [morrer] a ter de entrevistar a Gkay”.

Nas redes sociais, Gkay rebateu o Porchat em tom de desabafo. “vc dizer que uma pessoa preferiu ir embora do que me entrevistar realmente não tem noção alguma do quanto isso me fere em mil lugares. Primeiro, pois sei o que é perder alguém, segundo pq ser entrevistada pelo Jô era um dos meus sonhos e terceiro pq eu devo ser um lixo enorme”, escreveu a humorista.

“To cansada de verdade sabe gente, cansada mesmo, na vdd to exausta, pq eu não sei o que fiz pras pessoas me odiarem tanto, me humilharem tanto, dia após dia e agr até em rede nacional, mostrando que eu sou uma piada no sentido ruim para o Brasil inteiro”, completou.





Confira:

vc dizer que uma pessoa preferiu ir embora do que me entrevistar realmente não tem noção alguma do quanto isso me fere em mil lugares. Primeiro, pois sei o que é perder alguém, segundo pq ser entrevistada pelo Jô era um dos meus sonhos e terceiro pq eu devo ser um lixo enorme — GKAY (@gessicakayane) December 25, 2022





