Fábio Porchat faz vídeo e se justifica sobre piada com Gkay: ‘Não foi humilhando’

Fábio Porchat usou as redes sociais para se explicar sobre a polêmica brincadeira que fez com a influenciadora Gkay durante o ‘Domigão com Huck’, da TV Globo, no último domingo (25).





Na atração, o humorista brincou com uma entrevista de Gkay para Tatá Werneck feita este ano e que rendeu diversas críticas.

“Eu olho o Jô [Soares] e fico pensando: ‘O que ele faria com a Gkay, né Tatá [Werneck]? Na frente dele? Foi por isso que ele preferiu nos deixar às vezes.”

No vídeo gravado, Porchat tentou se explicar sobre a fala feita na atração. “A piada não foi sobre morte de ninguém, não foi humilhando ninguém, mas sobre a loucura que seria entrevistar a Gkay, que nem o Jô conseguiria. É sobre isso a piada. O Jô não morreu por causa da Gkay, não fiz uma piada sobre a morte do Jô”, afirmou.





“Ela disse que o Natal dela foi estragado por essa piada. Eu acho que o Natal dela foi estragado pelo ano dela. Porque a entrevista da Gkay para a Tatá foi muito ruim, ela virou motivo de chacota, todo mundo caçoou dela. A Gkay fez um filme que foi fracasso de público e de crítica na Netflix. Ela foi muito criticada como atriz e deve ter abalado ela. Vimos várias notícias que ela trata mal colegas e pessoas que trabalham com ela. Tudo isso fez o Natal dela miserável, não a minha piada”, seguiu Porchat.

