Fábio Porchat conta sensação de ter confundido convidada em seu programa: ‘Fiquei pálido’

Da Redação 18/10/2023 - 14:42

Ator e apresentador Fábio Porchat não perde a piada ao contar e ouvir histórias quando está no comando de seu programa. Melhor ainda quando ele é o convidado em uma atração.

E as histórias rolaram soltas na última terça-feira (17) durante a sua participação do ‘Portugal Show’ (Multishow), comandado por Rafael Portugal, que teve um cenário especialmente preparado em forma de hotel para receber Porchat.

O humorista relembrou o momento em que confundiu uma convidada com outra pessoa em seu programa.

“Eu entrevistando a pessoa, tinha certeza que tava entrevistando a moça que pulava com a vara. Mas isso foi um erro gravíssimo que eu, apresentador do programa, não poderia jamais cometer. Eu estava entrevistando, sabia que era atleta olímpica, vitoriosa, chamei o nome certo, mas confundi o esporte que ela fazia. Eu ia fazer uma piada com salto com vara, mas falei que ia esperar passar o vídeo, depois do vídeo eu emendava a piada. Vem o vídeo e é a mulher correndo sem vara. Eu: ‘que doideira, será que no meio do negócio ela pega a vara?'”, recordou.

Porchat confessou ter ficado muito tenso quando percebeu que estava prestes a cometer uma enorme gafe.

“Aí eu fiquei pálido, fiquei branco, ‘meu Deus do céu, eu ia perguntar do salto com vara pra mulher que não salta com vara, ia ser um constrangimento’. Quando voltou do vídeo a plateia aplaudiu, eu preparado para perguntar da vara e fiz ‘que doideira, que loucura, e pula mesmo’. Fiquei muito perdido, peguei minha fichinha e eu daqui a pouco já estou ‘que loucura’, fui quase pra ‘e teu filme preferido é qual?'”, brincou.

