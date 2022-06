Fábio Porchat afirma apoio a Ciro, voto em Lula e detona Bolsonaro: ‘Verme’

Fábio Porchat falou sobre suas posições políticas em entrevista ao podcast “Papagaio Falante”, de Sérgio Mallandro e Renato Rabelo. “Eu já declarei meu voto [antes]. Vou votar no Ciro Gomes (PDT). Gosto muito do Ciro, acho ele um ótimo candidato, muito preparado. Acho que a gente precisa parar um pouco de polarizar e tal”, disse Porchat, sem descartar voto em Luiz Inácio Lula de Silva (PT).

“Agora, se chegar agosto e o Ciro continuar com 7% [das intenções de voto, segundo as pesquisas] e o Lula puder ganhar no primeiro turno, para tirar esse animal, esse verme, esse câncer que está no poder, eu vou pintado de estrela vermelha, cantando ‘Lula lá’, voto apertando 13 trezentas vezes”, brincou o apresentador do “Que História é Essa, Porchat?” (GNT / TV Globo). Na sequência, Porchat disse cobras e lagartos a respeito do atual presidente do país, Jair Bolsonaro (PL) — a quem não chegou a nominar diretamente.





“A verdade é que a gente está lidando com um cara que é abjeto, que não tem humanidade. É uma pessoa que, durante a pandemia que matou 670 mil pessoas no Brasil, imita gente morrendo engasgada. Ele ri disso, fala ‘não sou coveiro’. Não está nem aí para as pessoas”, continuou.

“Ele [Bolsonaro] não tem a menor dignidade. Antes de a gente falar em corrupção — e tem muita corrupção nesse governo —, a gente tem que falar de dignidade humana. Isso não é gente, isso é sub-gente. Isso é rato, isso é verme”, acrescentou o comediante.

“Não dá para ter um país comandado por verme — e ainda por cima um verme incompetente e um cara vagabundo que não trabalha. Ele trabalha menos que estagiário. Esse cara precisa ser tirado, de algum jeito, de alguma forma”, concluiu.