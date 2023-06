Fabio Panetta será novo governador do Banco Central da Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 27/06/2023 - 15:01 Compartilhe

ROMA, 27 JUN (ANSA) – O economista Fabio Panetta será o novo governador do Banco Central da Itália (Bankitalia), segundo apuração realizada nesta terça-feira (27) enquanto acontece uma reunião do conselho de ministros.

Panetta, que atualmente faz parte do conselho do Banco Central Europeu (BCE) e havia sido apontado como possível ministro da Economia do governo da premiê Giorgia Meloni, substituirá Ignazio Visco, cujo segundo mandato termina em 31 de outubro.

“O Conselho de Ministros, sob proposta de Meloni, tendo visto a opinião expressa por unanimidade pelo conselho superior do Banco da Itália, aprovou a nomeação de Fabio Panetta como governador do instituto, a partir de 1º de novembro de 2023”, segundo fontes do governo.

Com 63 anos, o economista nasceu em Roma em 1º de agosto de 1959 e já foi diretor geral do Banco da Itália e presidente do Instituto de Supervisão de Seguros. Ele é membro do Comitê Executivo do BCE desde 1º de janeiro de 2020. (ANSA).

