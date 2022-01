Fábio Matias considera bom saldo dos meninos do Flamengo: ‘Fizemos quatro pontos’

O empate do Flamengo com o Volta Redonda, neste sábado à noite, no estádio Raulino de Oliveira, tirou o brilho do rosto dos garotos que estiveram em campo. Mas para o técnico Fábio Matias, este processo deu chance de dar maior visibilidade a estes garotos que saíram, recentemente, da Copa São Paulo de Juniores.

“Conseguimos dar rodagem para estes atletas, a maioria ainda abaixo dos 20 anos. É claro que a gente esperava entregar o time com seis pontos, mas acho que quatro pontos é uma marca muito boa também”, disse o técnico da base.

Para Fábio Matias, a queda de rendimento dos jogadores já era algo esperado. “Nós jogamos na quarta-feira e já voltamos a campo agora. É natural que os meninos sintam o desgaste físico, ainda mais jogando num campo pesado e duro.”

O técnico agradeceu à diretoria pela confiança em fazer este trabalho inicial na temporada e agora promete voltar à rotina do Sub-20 com muito mais motivação. O português Paulo Sousa e o grupo principal do elenco vai estrear na quarta-feira diante do Boavista, pela terceira rodada da Taça Guanabara. O jogo será disputado de novo no Raulino de Oliveira, uma vez que o Maracanã passa por reformas.

