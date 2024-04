Fábio Jr. pede guarda do filho com Mari Alexandre, diz repórter

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/04/2024 - 8:38 Para compartilhar:

Fábio Jr. começou a brigar pela guarda de Záion, de 15 anos, seu filho com Mari Alexandre, com quem foi casado entre 2007 e 2010. A notícia pegou a modelo e o adolescente de surpresa, visto que o cantor tem pouco contato com o caçula. A informação foi divulgada pela repórter Fabíola Reipert, no “Balanço Geral” (Record TV).

“Uma pessoa próxima viu Mari Alexandre sofrendo com a história. Eu liguei para ela, mas Mari não quis falar sobre o assunto com a imprensa…Ela disse que não pode falar, está impedida”, contou Fabíola, afirmando que Záion quer continuar morando com a mãe.

Nenhuma das partes se manifestaram sobre o assunto, até o momento. Contudo, o adolescente fez uma declaração para Mari na rede social. “Com você desde sempre e para sempre”, escreveu Záion. “Filho, você me surpreende a cada dia! Te amo até a eternidade!”, respondeu a modelo.