Fábio Jr. ganha processo contra empresa de remédio para impotência

Fábio Jr. ganhou um recurso de um processo contra uma marca de suplementos que prometia combater a impotência sexual e que usava uma imagem sua indevidamente na divulgação. As informações são do UOL e do colunista Leo Dias, do site Metrópoles.

“O processo foi encerrado e o cantor Fábio Jr. ganhou o recurso e a ação. Como estava em segredo de Justiça, não estamos autorizados a fornecer mais detalhes”, disseram os advogados do cantor por meio de sua assessoria.

O cantor já havia vencido o processo em dezembro de 2020. Na época, a Justiça estabeleceu uma indenização de R$ 50 mil reais, mas Fábio Jr. ficou insatisfeito com o valor e entrou com um recurso.

Segundo o colunista Leo Dias, o cantor pediu uma indenização de R$ 300 mil e alegou que o uso de sua imagem nas propagandas do remédio Power Blue, para disfunção erétil, o trouxe diversos danos.

Ainda segundo Leo Dias, em sua argumentação, Fábio Jr. alegou ser de conhecimento público sua “fama de namoradeiro”, e que todos o conhecem como um “homem viril, galanteador, símbolo sexual de toda uma geração”.

A Justiça considerou que o valor de R$ 300 mil pedido pelo cantor era “exacerbado” e considerou razoável a majoração para R$ 100 mil, além de uma retratação pública da empresa mediante publicação no mesmo site de vendas em que foi utilizada a imagem de Fábio Jr., desmentindo a informação ali exposta a seu respeito.

