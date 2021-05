Fábio Jr. compartilha foto rara com os cinco filhos e esposa: ‘Amores da minha vida’

Fábio Jr. compartilhou um registro raro com os cinco filhos, Tainá, Záion, Cleo, Fiuk e Krizia, e a mulher, Fernanda Pascucci. “Amores da minha vida! Amo vocês muitão! (…) Família é uma luz, um porto seguro. Família é passado, presente, futuro”, escreveu o cantor na legenda no post, no Instagram.

Cleo Pires é a primogênita, filha com Glória Pires. Fiuk, Tainá e Krizia são fruto do relacionamento com a terceira esposa, Cristina Karthalian. Záion, o caçulla, é filho dele com Mari Alexandre, sexta esposa do artista.

