Fábio Jr. afirma que não faz mais novelas por ‘superexposição’

Longe das câmeras há mais de 24 anos, Fábio Jr. voltou a atuar no filme ‘Me tira da mira’. A produção também conta com a participação dos filhos do cantor – Cleo e Fiuk.

O cantor iniciou a carreira como ator na novela “Nina”, da TV Globo, em 1977. Já sua última aparição foi em “Corpo Dourado”, em 1998. Durante um evento para imprensa, Fábio Jr. conversou com o Splash, do UOL, e comentou sobre a saudade do público em vê-lo na TV e explicou o motivo de ter desistido de atuar.

“As pessoas reclamam: ‘Você não atua mais’. Mas vamos resumir a obra, elas querem dizer: ‘Você não faz mais novela'”, disse. “E faz um tempo que não faço mesmo”, complementou.

“O que aconteceu é que meu lance de cantor veio antes, e é natural que essa superexposição em novelas da Globo traga uma demanda maior de trabalhos, o que acarreta em várias coisas”, acrescentou Fábio.

Questionado sobre o que o fez voltar a atuar, Fábio não escondeu que o esforço partiu de sua filha Cleo, que produziu o filme ‘Me tira da mira’ e também é protagonista da obra. “Graças à minha filha, eu voltei”, revelou.

Cleo ainda aproveitou a entrevista para relatar que ela é o ponto fraco do cantor. “Ele não consegue dizer não para mim”, completou.

