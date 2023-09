Fábio exalta jogo tático do Fluminense na classificação para as semifinais da Libertadores

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/09/2023 - 0:02 Compartilhe

O Fluminense soube jogar a ‘decisão’ contra o Olimpia, nesta quinta-feira, no Defensores Del Chaco, em Assunção, no Paraguai. O time brasileiro superou os paraguaios por 3 a 1, em que a estratégia de Fernando Diniz funcionou os 90 minutos e foi exaltada pelo capitão Fábio, na saída do gramado. O time volta a uma semifinal de Libertadores após 15 anos.

Agora nas semifinais, o Fluminense irá enfrentar o Internacional, que eliminou o Bolívar. Por ter tido melhor campanha, o primeiro jogo será no Maracanã, enquanto a volta será no Beira-Rio, em Porto Alegre. As datas ainda serão definidas pela Conmebol.

Diferente do Flamengo, o Fluminense não foi vítima do jogo aéreo do Olimpia. Tanto que o gol sofrido saiu de um chute de Zabala, desviado no meio do caminho. A estratégia de Fernando Diniz era clara, o treinador armou o Fluminense mais compacto no meio de campo, marcando forte e, por vezes, dando a bola para o adversário, pronto para armar o contra-ataque, de onde saíram os gols de John Kennedy e Cano, duas vezes.

“Nosso objetivo era jogar como jogamos no Maracanã. Pressionando o Olimpia para que a gente pudesse ter a bola e fazer o gol para continuar com o ritmo de decisão. Isso favoreceu nosso jogo durante a partida. Fizemos uma grande partida”, disse o goleiro, que chegou a 97 jogos de Libertadores na carreira.

Até a partida desta quinta-feira, o Olimpia não havia perdido dentro de casa na Libertadores. Além de neutralizar o jogo aéreo, soube segurar o jogo, esfriando a atmosfera do estádio. “Uma bela partida, a equipe suportou bem a pressão no início do Olimpia, mas nunca deixamos de jogar. Estamos todos de parabéns, lutamos até o final, contra uma equipe difícil de ser batida dentro de casa ainda e fizemos um grande jogo.”

A última vez que disputou as semifinais foi em 2008, quando eliminou o São Paulo. Naquele ano, o time carioca acabou indo para a final, onde acabou com o vice-campeonato, contra a LDU-EQU, nos pênaltis, no Maracanã. Por coincidência do destino, ou não, este ano a final única será novamente no estádio da capital do Rio.

