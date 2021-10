Fábio exalta dedicação do elenco em melhor jogo do Cruzeiro na temporada

Com uma ótima atuação, a melhor da temporada, o Cruzeiro venceu o Coritiba por 3 a 0, fora de casa, nesta sexta-feira à noite pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o ídolo da torcida, o goleiro Fábio, exaltou a dedicação do elenco pelo resultado positivo.

“A gente tem sempre que entrar e honrar a camisa do Cruzeiro, independentemente das adversidades, do adversário. O Cruzeiro é gigante, e não importa tudo o que aconteceu dentro da temporada, desde o Campeonato Mineiro, a gente vem se dedicando e trabalhando”, disse, na saída do gramado.

Fábio teve atuação segura, inclusive defendendo um pênalti cobrado pelo artilheiro Léo Gamalho no segundo tempo. O camisa 1 e também capitão falou da boa fase e atribuiu as recentes atuações ao trabalho realizado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo.

“A chegada do Vanderlei (Luxemburgo) foi crucial para que a gente pudesse ter mais confiança e principalmente ter um time mais consistente”, completou o jogador.

Foi a segunda vitória consecutiva do Cruzeiro, que antes tinha superado o Brasil-RS por 2 a 0. Agora, a equipe assumiu a 11ª posição, com 38 pontos. Dez a menos que o Goiás, primeiro time no G-4, o grupo de acesso.

