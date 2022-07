Fábio entra no top 3 dos goleiros com mais defesas difíceis no Brasileirão Veterano foi um dos destaques da vitória do Fluminense sobre o Ceará

Próximo de completar 42 anos de idade – faz aniversário em setembro -, Fábio segue mostrando que consegue atuar em alto nível. Neste sábado, na vitória do Fluminense sobre o Ceará por 2 a 1, no Maracanã, o goleiro foi um dos principais destaques da partida, realizando seis defesas, duas delas com alto grau de dificuldade.

> GALERIA: Botafogo com nova parceria: saiba quanto os times brasileiros recebem dos patrocinadores máster

E essa não foi a primeira grande atuação do camisa 12 pelo Tricolor. Fábio, inclusive, se tornou um dos três arqueiros do Campeonato Brasileiro com mais defesas consideradas difíceis pelo site de estatísticas Footstats, com 17. O veterano agora está empatado com Cássio, do Corinthians, e atrás apenas de Gatito, do Botafogo, e Tadeu, do Goiás.

Contratado pelo Fluminense no início do ano, após 17 temporadas defendendo o Cruzeiro, Fábio já soma 34 partidas pelo clube, tendo sofrido apenas 28 gols.

GOLEIROS COM MAIS DEFESAS DIFÍCEIS NO BRASILEIRÃO 2022

– Dados do Footstats

1º – Gatito – Botafogo -20

2º – Tadeu – Goiás – 18

3º – Fábio – Fluminense – 17

Cássio – Corinthians – 17

5º – Ronaldo – Atlético-GO – 14

E MAIS: