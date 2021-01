Fábio enaltece entrega dos jogadores em vitória do Cruzeiro com um a menos

Assim que o árbitro sul-mato-grossense Paulo Henrique de Melo Salmazio apitou o final da partida, os jogadores do Cruzeiro caíram no gramado e comemoram a vitória sobre o Sampaio Corrêa, por 1 a 0, no Estádio Castelão, como se fosse uma conquista.

O Cruzeiro jogou com um a menos desde a expulsão de William Pottker aos cinco minutos do segundo tempo e sofreu uma forte pressão no final. O goleiro e capitão Fábio enalteceu a participação de todos, tanto dentro quanto fora de campo.

“Infelizmente perdemos um jogador e isso pesa muito. Foi algo que ele (árbitro) escutou fora do contexto. Com um a menos, com um calor, a grama bastante fofa… Mas todo mundo dentro e fora de campo fez com que o time estivesse concentrado até o final. A gente leva um belo resultado”, comemorou Fábio.

A vitória na capital maranhense praticamente afasta o risco de rebaixamento e mantém a mínima chance de acesso à elite. O Cruzeiro está na 11.ª colocação da Série B, com 44 pontos.

Agora, o time comandado por Luiz Felipe Scolari se prepara para o jogo da próxima quarta-feira, contra o lanterna Oeste, no Independência, pela 34.ª rodada.

