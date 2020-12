Fábio e Rafael Sobis são desfalques para o jogo contra a Ponte Preta A dupla levou o terceiro cartão amarelo no duelo contra o Avaí e está suspensa do duelo contra o time de Campinas

O Cruzeiro não terá dois de seus principais jogadores para a partida contra a Ponte Preta, na terça-feira, 22 de dezembro, às 21h30, em Campinas, pela 31ª rodada da Série B. A Raposa não terá o goleiro Fábio e o atacante Rafael Sobis. Ambos levaram o terceiro cartão amarelo no duelo contra o Avaí(empate por 1 a ), na sexta-feira, 18, em Florianópolis.

Serão ausências importantes, pois Rafael Sobis é o artilheiro do Cruzeiro na Série B, com cinco gols em nove jogos, sendo o principal articulador de jogadas ofensivas do time. Já Fábio, que não ficava de fora desde o duelo com o Patrocinense pelo Troféu Inconfidência, em agosto, será um desfalque de peso por sua experiência em campo e performance no gol.

Para a vaga de Rafael Sobis, Felipão deve escalar Marcelo Moreno, que fez apenas três gols na Série B e não justificou o alto investimento em seu retorno ao clube. Outra opção de formação é manter o esquemacom três homens mais rápidos e colocar Arthur Caíke, Airton e William Pottker.

Já para o lugar de Fábio, as opções são Lucas França e Vitor Eudes, que praticamente não jogam devido a titularidade do camisa 1 celeste. França fez apenas quatro jogos pelo time principal do Cruzeiro, enquanto Eudes um jogo desde que virou profissional.

