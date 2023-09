Fabio Dutra de Souza e Teydi Deguchi unem paixão por automotores exclusivos em projeto inovador

Fabio Dutra de Souza, renomado empresário do ramo automotivo, e Teydi Deguchi, conceituado designer e customizador de automotores, estão unindo forças em um projeto inusitado que promete revolucionar o mundo dos automotores exclusivos.

Fabio Dutra de Souza, proprietário da prestigiada Garage Car Store, localizada na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, é conhecido não apenas por sua expertise empresarial, mas também por sua paixão pela alta velocidade. Ele tem sido uma figura proeminente no mundo automobilístico, conquistando admiradores tanto pelo seu negócio quanto por suas proezas nas pistas.

“Além de ser um entusiasta da adrenalina das pistas, Fabio Dutra de Souza argumenta que a multidisciplinaridade esportiva influencia diretamente na gerência de uma empresa, melhorando a capacidade de resolução de crises e a adaptabilidade. ‘Quando você dá prioridade à multidisciplinaridade do esporte, isso te condiciona a criar novas oportunidades por conhecer várias pessoas do campo de atuação e estratégias’, afirma o empresário.”

Por outro lado, Teydi Deguchi, nascido e criado na Zona Norte de São Paulo, é o fundador da Shibuya Garage, uma oficina de customização de automotores que conquistou a atenção de celebridades, músicos e entusiastas endinheirados. Desde criança, Teydi mostrou uma inquietação criativa, transformando tudo o que encontrava pela frente, desde carrinhos de brinquedo até seu primeiro carro e suas motos, em verdadeiras obras de arte sobre rodas.

“As criações de Teydi não se limitam apenas aos automotores. Ele já assinou linhas de roupas e calçados, com destaque para seu moletom rosa de 400 reais. Seu novo empreendimento ocupará uma área de 2.000 metros quadrados, mais do que o dobro do espaço anterior na Barra Funda, onde planeja criar um restaurante e um showroom com suas criações, além de promover eventos que destacam a customização como uma forma de arte”, relatam fontes próximas ao designer.

Ambos os empresários, apaixonados pelo mundo dos automotores, decidiram unir seus talentos em um projeto audacioso. Eles escolheram customizar uma moto Harley 2020, seguindo um design super futurista e inovador, com produção a cargo da Mind Films. O projeto, que durou dois meses, teve início nas mãos da equipe da Shibuya Garage e promete surpreender os amantes de automotores exclusivos.

Fabio Dutra de Souza, que ingressou no mundo automobilístico aos 17 anos, comprando e vendendo carros e motos, encontrou em Teydi o parceiro ideal para levar adiante o projeto do Overaction13, que já conta com alguns episódios filmados. Essa parceria promete não apenas criar uma motocicleta única, mas também inspirar entusiastas de automotores exclusivos ao redor do mundo.

A união entre esses dois empresários, cada um com sua visão única sobre o mundo dos automotores, promete trazer novas perspectivas e inovações para o setor de customização e design automotivo. Fique atento para acompanhar de perto essa emocionante jornada que combina paixão, criatividade e velocidade.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias